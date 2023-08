Australia | si rifiuta di andare al matrimonio dell' amica | Mi ha chiesto un salasso per farle da damigella!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 11 agosto 2023) Inuna sposa invita una suacome damigella al proprio, ma non si rende conto di avere una pretesa economica folle: quanto avrebbe dovuto sborsare l'altra se non si fosseta dialla cerimonia Ci spostiamo indove una donna ha fatto grosse rivelazioni in merito alla cifra che la suale avrebbedi sborsare in qualità di damigella al suo. Grace, colei che avrebbe dovuto stare al fiancoa sposa nel suo giorno più bello, ha telefonato in diretta alla trasmissione radiofonicana Smallzy's Surgery non sapendo come comportarsi visti i soldi richiesti dall'altra. In base a quanto ha raccontato la futura consorte si ...