ATP Toronto | Jannik Sinner ai quarti senza giocare Problema e forfait per Murray

(Di venerdì 11 agosto 2023) Una partita finita prima di cominciare. Ha queste caratteristiche l’ottavo di finale del Masters1000 ditraed Andy, ultimo match previsto sul Centrale del prestigioso torneo canadese. La sfida che avrebbe sancito la chiusura della giornata non è andata in scena per via di unfisico che ha riguardato lo scozzese., infatti, è entrato in campo per comunicare il suo ritiro e scusarsi con il pubblico per l’accaduto: “Sono davvero amareggiato, raramente mi è successa una cosa simile in carriera, mi dispiace, ho unagli addominali. Potrebbe essere la mia ultima volta qui in Canada, finire così è brutto“, le parole dell’ex n.1 del mondo. Three-time @NBOchampion Andytells ...

, il programma di oggi Campo Centrale ore 18.30 : Davidovich Fokina (Esp) vs McDonald (Usa) a seguire : De Minaur (Aus) vs [2] Medvedev non prima dell'1 : [1] Alcaraz (Esp) vs [12] Paul (...Jannik Sinner conquista l'accesso ai quarti di finale del Masters 1000 digrazie al forfait di Andy Murray. Il britannico, infatti, ha deciso di non scendere in campo per un infortunio. "Non riesco a giocare questa sera - ha detto il 36enne in un breve intervento in ...... Berrettini 38°: il rankingLa stagione del tennis prosegue con i Masters 1000 die Cincinnati (in diretta su Sky). Carlos Alcaraz resta in vetta alla classificadavanti a Djokovic, ...

Jannik supera il turno senza giocare a causa del ritiro di Murray per un problema agli addominali. "Mi sento di aver deluso il pubblico, raramente mi sono trovato in una situazione simile" ha detto lo ...