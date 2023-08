ATP Toronto | insidia francese per Sinner sulla strada verso una nuova sfida ad Alcaraz

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il tabellone del torneo ATP Masters 1000 di2023 vedrà andare in scena oggi i quarti di finale, turno in cui sarà protagonista per i colori italiani Jannik, numero 7 del seeding, il quale affronterà il transalpino Gael Monfils, presente direttamente nel main draw con il ranking protetto.finora ha giocato un solo match, il derby azzurro del secondo turno vinto contro Matteo Berrettini, ma per il resto è stato favorito da un buon tabellone: dopo il bye all’esordio, ha evitato nel terzo turno l’incrocio col canadese Felix Auger-Aliassime, numero 10 del seeding, eliminato all’esordio, e poi ha passato il turno senza giocare contro lo scozzese Andy Murray. Non ci sarà neppure lo scontro ai quarti con il numero 4, l’ellenico Stefanos Tsitsipas, eliminato al secondo turno proprio dal prossimo avversario di ...

Carlos Alcaraz a corrente alternata riesce comunque a superare Hurkacz. Lo spagnolo spreca due break di vantaggio nel terzo, poi chiude al tie - break. Ora per lui Tommy Paul [1] C. Alcaraz b. H. ...(CANADA) - Accesso ai quarti senza sforzo al Masters 1000 diper Jannik Sinner , che dopo aver superato Matteo Berrettini nel super derby azzurro sul cemento canadese approfitta del ritiro di Andy Murray , reduce dai successi sull'altro azzurro Lorenzo ...... ma alla fine si qualifica per i quarti di finale del "National Bank Open", sestoMasters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.660.975 dollari, in corso sul cemento di, in Canada.

Atp Toronto, Murray si ritira e manda Sinner ai quarti: "È uno schifo" Corriere dello Sport

Jannik Sinner conquista l'accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Toronto grazie al forfait di Andy Murray. Il britannico, infatti, ha deciso di non scendere in campo per un infortunio.Cronaca Roma - 11/08/2023 09:35 - Una svolta inaspettata nel torneo ATP di Toronto ha visto Jannik Sinner raggiungere i quarti di finale grazie al ritiro di Andy Murray. Il ...