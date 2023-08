ATP Toronto 2023 | Jannik Sinner approda ai quarti senza giocare! Murray si ritira prima per un problema fisico

(Di venerdì 11 agosto 2023) Una partita finitadi cominciare. Ha queste caratteristiche l’ottavo di finale del Masters1000 ditrae Andy, ultimo match previsto sul Centrale del prestigioso torneo canadese. La sfida che avrebbe sancito la chiusura della giornata non è andata in scena per via di unche ha riguardato lo scozzese., infatti, è entrato in campo per comunicare il suo ritiro e scusarsi con il pubblico per l’accaduto: “Sono davvero amareggiato, raramente mi è successa una cosa simile in carriera, mi dispiace, ho unagli addominali. Potrebbe essere la mia ultima volta qui in Canada, finire così è brutto“, le parole dell’ex n.1 del mondo. Three-time @NBOchampion ...

L'azzurro battuto per 6 - 4, 6 - 4 dal russo Lorenzo Musetti sconfitto dal russo Daniil Medvedev e eliminato negli ottavi di finale del torneoMasters 1000 di2023. L'azzurro, numero 16 del tabellone, è stato sconfitto dal russo, seconda testa di serie. Medvedev si è imposto per 6 - 4, 6 - 4 in 1h33'. Il russo fa la differenza ...(CANADA) - Finisce agli ottavi di finale il cammino di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Toront o. Il carrarino, n.19, è stato eliminato dal russo Daniil Medvedev , secondo favorito del ...

Jannik Sinner conquista l'accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Toronto grazie al forfait di Andy Murray. Il britannico, infatti, ha deciso di non scendere in campo per un infortunio. (ANSA) ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Andy Murray, valido per gli ottavi di finale del Masters1000 di Toronto. Sul Centrale, ...