ATP Toronto 2023 | Gael Monfils sfiderà Sinner nei quarti Alcaraz in rimonta | eliminati Ruud e Fritz

(Di venerdì 11 agosto 2023) Calato il sipario su questa giornata di incontri del Masters1000 die roster completo dei qualificati aidi finale. La pioggia nelle prime fasi ha un po’ disturbato l’evolversi delle sfide, ma alla fine il ritardo non è stato tale da cambiare più di tanto quanto era previsto originariamente. In casa Italia si può sorridere per il passaggio di turno di Jannik, anche se il n.8 del mondo non ha affrontato il suo incontro con Andy Murray. Un problema muscolare agli addominali, infatti, ha costretto lo scozzese a ritirarsi dal torneo, scendendo in campo solo per spiegare al pubblico le ragioni di quanto accaduto., quindi, continua nel suo percorso e affronterà una sua vecchia conoscenza. Ci si riferisce a. Il francese, attuale n.276 del mondo, è ...

L'azzurro battuto per 6 - 4, 6 - 4 dal russo Lorenzo Musetti sconfitto dal russo Daniil Medvedev e eliminato negli ottavi di finale del torneoMasters 1000 di2023. L'azzurro, numero 16 del tabellone, è stato sconfitto dal russo, seconda testa di serie. Medvedev si è imposto per 6 - 4, 6 - 4 in 1h33'.

Jannik Sinner conquista l'accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Toronto grazie al forfait di Andy Murray. Il britannico, infatti, ha deciso di non scendere in campo per un infortunio.