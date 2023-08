Atletica | Vladimir Aceti rinuncia ai Mondiali di Budapest per infortunio

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il 7 agosto è stato reso noto l’elenco dei convocati dell’Italia ai2023 dileggera, in programma dal 19 al 27 agosto a(Ungheria). Una lista in cui spiccano tutti i sette campioni olimpici di Tokyo 2020, fatta da ben 80 atleti (44 uomini e 35 donne). Nel corso delle ultime ore, però, vi sono stati degli aggiornamenti legati purtroppo ai forfait. Il primo di un paio di giorni fa ha riguardato Elena Vallortigara, che aveva vinto il bronzo iridato a Eugene (USA) nel salto in alto l’anno scorso. La ragione è quella di un problema fisico che ha caratterizzato l’intera stagione della vicentina, sempre lontana dalla forma dei giorni migliori. La secondaè quella di, facente parte del gruppo della staffetta 4×400, con cui era stato finalista ...

Niente Mondiali di Budapest per Aceti. L'atleta delle Fiamme Gialle a causa di una microfrattura vertebrale non potrà partecipare alla rassegna iridata al via il prossimo fine settimana. Scendono quindi a 78 gli atleti che ... L'ultima impresa è stato l'oro nel salto in lungo agli Europei under 20 a Gerusalemme con la misura di 8,23, battendo il record dei campionati 8,17 che durava dal 1987. Mattia Furlani si avvicina nel migliore dei modi ai prossimi Mondiali senior di atletica leggera in programma a Budapest. Il giovane azzurro, sulla pedana di Gerusalemme, è ...

