Atletica | startlist ed entrylist dei Mondiali 2023 | i partecipanti gara per gara

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 agosto 2023) Idileggera andranno in scena a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto. Sarà la capitale magiara a ospitare la rassegna iridata, che arriva a un solo anno di distanza dall’edizione di Eugene e che precede di dodici mesi le Olimpiadi di Parigi 2024. Si preannuncia grande spettacolo nel corso di questa rassegna iridata, che tornerà in Europa dopo ben sei anni di assenza (nel mezzo si è gareggiato in Qatar e negli USA). L’Italia vuole essere grande protagonista e ai nastri di partenza saranno presenti tutti i i Campioni Olimpici di Tokyo 2020. Riflettori puntati su Marcell Jacobs, che cercherà una magia assoluta sui 100 metri, e su Gianmarco Tamberi, tra i favoriti della vigilia nel salto in alto. Massimo Stano e Antonella Palmisano vogliono confermarsi grandi nella marcia, da non perdere la 4×100 in cui potremmo ...