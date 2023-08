(Di venerdì 11 agosto 2023) I2023 dileggera andranno in scena a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto. Sarà la capitale magiara a ospitare la rassegna iridata, che arriva a un solo anno di distanza dall’edizione di Eugene e che precede di dodici mesi le Olimpiadi di Parigi 2024. Si preannuncia grande spettacolo nel corso di questa rassegna iridata, che tornerà in Europa dopo ben sei anni di assenza (nel mezzo si è gareggiato in Qatar e negli USA). L’Italia vuole essere grande protagonista e ai nastri di partenza saranno presenti tutti i i Campioni Olimpici di Tokyo 2020. Riflettori puntati su Marcell, che cercherà una magia assoluta sui 100 metri, e su Gianmarco Tamberi, tra i favoriti della vigilia nel salto in alto. Massimo Stano e Antonella Palmisano vogliono confermarsi grandi nella marcia, da nonla 4×100 ...

Maero ragazzina, nel mio paese, le alternative per chi volesse praticare sport erano poche. Il resto lo ha fatto e lo fa la forza dell'esempio: guardate l'italiana dopo i successi di ......martedì 15 agosto 2023 La puntata non va in onda per lasciare spazio a una gara di, in ...vanno in onda le puntatevanno in onda le puntate di Un posto al sole da lunedì 14 a ......è che con il diminuire dei carichi di lavoro e il campionato che si avvicina la condizione...Ruggiero lo attacca nell'uno contro uno l'ex Verona soffre come in Coppa Italia e, se si ...

Atletica, quando gareggiano i big azzurri ai Mondiali Le date e gli orari da non perdere: subito Jacobs e Iapichino OA Sport

Issam Asinga è risultato positivo a un controllo antidoping ed è stato provvisoriamente sospeso dall'Agenzia Integrità di World Athletics. Il formidabile velocista del Suriname, che poche settimane fa ...Le iberiche si affermano per 2-1. La rete decisiva, nel secondo tempo supplementare, porta la firma di Paralluelo. Una "griffe" particolare perché la giocatrice fino allo scorso anno praticava sia cal ...