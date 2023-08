Atletica | Mondiali Microfrattura vertebrale | Aceti non parte per Budapest

(Di venerdì 11 agosto 2023) L'azzurro era inserito nel gruppo della staffetta 4x400 ROMA - Un altro forfait per problemi fisici tra gli azzurri convocati per idi. A causa di una, non potràcipare alla rassegna iridata Vladimir(Fiamme Gialle), inserito nel gruppo della sta

Atletica: azzurri; Aceti è infortunato, rinuncia ai Mondiali Agenzia ANSA

