Atletica | Mondiali Microfrattura vertebrale | Aceti non parte per Budapest

(Di venerdì 11 agosto 2023) L'azzurro era inserito nel gruppo della staffetta 4x400 ROMA - Un altro forfait per problemi fisici tra gli azzurri convocati per idi. A causa di una, non ...

... inserito nel gruppo della staffetta 4x400, con cui negli anni scorsi è stato finalista alle Olimpiadi di Tokyo (settimo posto), correndo il record italiano di 2:58.81, e aidi Doha (sesto). ...Nientedi Budapest per Vladimir Aceti. L'atleta delle Fiamme Gialle a causa di una microfrattura vertebrale non potrà partecipare alla rassegna iridata al via il prossimo fine settimana. Scendono ...... quando è passata dal Villarreal al Barcellona, si divideva fra il calcio e l'leggera. In ... La scelta di dedicarsi solo al calcio l'ha ripagata con la vittoria con la Spagna aiUnder ...

Atletica: azzurri; Aceti è infortunato, rinuncia ai Mondiali Agenzia ANSA

L'azzurro era inserito nel gruppo della staffetta 4x400 ROMA (ITALPRESS) - Un altro forfait per problemi fisici tra gli azzurri convocati per ...C'è da registrare una nuova rinuncia tra gli azzurri convocati per i Mondiali di Budapest.