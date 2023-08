Atletica | il Kenya non avrà la 4×100 maschile ai Mondiali di Budapest | scelta ‘strategica’

(Di venerdì 11 agosto 2023) La notizia è da tenere in conto in vista degli imminentidileggere a(Ungheria), dal 19 al 27 agosto. Il, infatti, non schiererà la staffettaalla rassegna iridata. Stando a quanto riportato dalla testata Nation, si parla di una“strategica” legata a una vicenda ben precisa. Di cosa parliamo? La staffetta keniana può contare su Ferdinand Omanyala, l’alfiere principale, Boniface Mweresa, Steve Onyango, Dan Kiviasi, Hesbon Ochieng e Samuel Chege. La decisione si giustifica per un caso di doping, emerso nella squadra africana. Omanyala, Mweresa e Ochieng avevano gareggiato insieme a Samuel Imeta per vincere la staffetta 4x100m al Botswana Golden Grand Prix con un tempo di 38.26 nell’aprile di quest’anno. Una ...

Nell'in pista con il capo coperto anche Sarah Attar, nata in California, ma di origini ... è nata e cresciuta in un campo per rifugiati somali in, poi è emigrata negli Stati Uniti a 7 ......è attualmente costituito da 32 atleti con sede in, Israele, Francia, Svezia, Svizzera, Germania e Regno Unito. La squadra farà la sua prossima apparizione ai Campionati mondiali di...La storia Leggi anche La storia dell'allenatore bresciano che trasforma in campioni i maratoneti del, 'Brescia è la sede ideale per il lavoro dei campioni' Due nuovi impianti a ...

Numeri importanti per la XXX edizione del Trofeo podistico ACSI Città di Ravanusa, in programma, sabato 12 agosto nella cittadina dell’agrigentino. Quasi 300 gli atleti al via in un 5000 su strada ...Grandi numeri per la trentesima edizione. Sono 283 gli iscritti (234 sono gli uomini, 49 le donne). Torna alla ricerca del bis il burundese Leonce Bukuru (Cosenza K42). A dargli battaglia sarà un terz ...