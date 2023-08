Atletica | dove può arrivare Zane Weir ai Mondiali con 22 15? Medaglia possibile | ma dipende dalla gara

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 agosto 2023)si presenterà aicon grandi ambizioni. L’azzurro ha infatti tutte le carte in regola per essere assoluto protagonista nelladi getto del peso, soprattutto dopo la superlativa presentazione sfoderata tre giorni fa al Meeting Brazzale di Vicenza. L’italo-sudafricano ha infatti spedito l’attrezzo a 22.15 metri, precedendo quella bordata con un doppio 22.13: tre volte oltre la fatidica barriera dei 22 metri nella stessa, una vera e propria impresa che certifica l’eccezionale stato di forma del 27enne e che fa ben sperare in vista della rassegna iridata.ha demolito il personale assoluto di 22.06, siglato lo scorso 3 marzo quando conquistò il titolo continentale in sala a Istanbul. Il Campione d’Europa Indoor, autore della terza ...