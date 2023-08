(Di venerdì 11 agosto 2023) Il conto alla rovescia sta per esaurirsi e idileggera a Budapest (Ungheria) sono sempre più vicini. Dal 19 al 27 agosto si farà sul serio el’assenza della belga Nafissatou Thiam, due volte iridata (a Londra nel 2017 e a Eugene nel 2022) e due volte oro olimpico a Rio 2016 e a Tokyo 2020, si farà sentire sicuramente. Ad approfittare di questa defezione per infortunio ci sarà la 22enne statunitense, bronzo aidell’anno scorso e a tutti gli effetti tra le favorite della conquista dell’oro iridato in Ungheria. Sono stati ben 23 i primati personali cheha stabilito dall’inizio della stagione. Un rendimento straordinario nel quale ha fatto vedere qualità uniche nel saper interpretare la ...

Dell'Brescia 1950 Alice Mangione, Gloria Hooper e Alessia Pavese così comePolinari....EleonoraGiorgi (marcia 20km) Antonella Palmisano (marcia 20km) Valentina Trapletti (marcia 20km) Nicole Colombi (marcia 35km) Federica Curiazzi (marcia 35km Sara Vitiello (marcia 35km)......EleonoraGiorgi (marcia 20km) Antonella Palmisano (marcia 20km) Valentina Trapletti (marcia 20km) Nicole Colombi (marcia 35km) Federica Curiazzi (marcia 35km Sara Vitiello (marcia 35km)...

Atletica, Anna Hall pronta a prendersi la scena nell'eptathlon ai Mondiali 2023 OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.55 La nostra diretta live termina dunque qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con il riepilogo della giornata s ...Scelti gli azzurri dell'atletica per i Mondiali di Budapest. In vista dell'evento clou della stagione 2023, il direttore direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato l’elen ...