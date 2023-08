Atlas Fallen | ecco la lista trofei completa!

(Di venerdì 11 agosto 2023) Scopriamo insieme, in questa breve guida, lacompleta di, il nuovo titolo di Deck13 che ha deciso di abbandonare l’ambito dei soulslike per spostarsi verso qualcosa di più… ambizioso Che Deck13 avesse un lato debole per i soulslike lo sapevamo già, e ce lo hanno dimostrato con produzioni come The Surge (e successivo sequel) e Lords of the. Con, uscito da pochissimo su PS5, Xbox Series X S e PC hanno voluto discostarsi dal genere, proponendo un action comunque derivativo, ma che abbandona quasi totalmente gli elementi soulslike e che punta ad essere molto più vicino ai AAA più blasonati, senza ovviamente raggiungerne il livello anche per semplice mancanza di budget. Ve ne parleremo presto, in una recensione dedicata, ...

Una decisione non certo facile, che si porta dietro di sé un'infinità di dubbi e timori, ma che Deck13 ha deciso di prendere con. Dopo averci regalato dei soulslike più che convincenti ...LA RECENSIONE IN BREVEè un action - RPG che, tra alti e bassi, tenta di emulare God of War attraverso un sistema di combattimento dinamico e dotato di qualche interessante spunto di gameplay. La longevità ...

Ora che l'RPG di Deck 13, Atlas Fallen, è qui, faremo del titolo il fulcro dell'ultimo episodio di GR Live, dove a partire dal solito orario di 15:00 BST / 16:00 CEST, ospiterò e giocherò fino all'ora ...Atlas Fallen è un action GDR dei creatori di The Surge 2 che ci chiama a combattere contro un'oscura divinità.