Athletic Bilbao-Real Madrid sabato 12 agosto 2023 ore 21 | 30 | formazioni | quote | pronostici Lunin tra i pali dei Blancos aspettando il nuovo portiere

Leggi su infobetting

(Di venerdì 11 agosto 2023) E’ stata un’estate di cambiamenti per il: l’arrivo di uno straordinario giocatore come Bellingham ha portato Ancelotti a cambiare modulo e introdurre il rombo ma la squadra non ha ancora assorbito il cambio di sistema e si è mostrata fragile in tante occasioni, durante l’estate. Inoltre, icreano tantissimo ma senza Benzema le InfoBetting: Scommesse Sportive e