(Di venerdì 11 agosto 2023) “In questo momento dobbiamo capire sulla call veloce quanticurricolari sono stati dati, su sostegno sono più di 8000. Stando alle statistiche degli anni passati su 50immissioni autorizzate, è molto probabile che almeno 10non saranno date”: così Marcello, presidente nazionale, commenta a Orizzonte Scuola le immissioni in ruolo di personale docente autorizzate per l’anno scolastico 2023-24. L'articolo .

Graduatorie regionali sostegno sostituirannoper il ruolo da GPS provinciale Potrebbe ... indubbiamente, ha assicurato l'assunzione finalizzata al ruolo di un numero maggiore die ...sostegno, Valditara: "In arrivo 18 mila nuoviin ruolo. Ma ancora 100 mila posti in deroga. Serve un piano per ridurre il precariato" Qualora residuino posti vuoti questi saranno ...In realtà i 411 pensionamenti, di norma e da sempre equilibrati con altrettante nuove, ...dell'Istruzione pochi giorni fa ha annunciato l'assunzione a tempo indeterminato di 50.807...

Assunzioni docenti, Pacifico (Anief): “10 mila probabilmente andranno perse, assumere su 100% dei posti. Accesso diretto per i precari ai corsi 30 CFU e TFA” INTERVISTA Orizzonte Scuola

Quello della salute mentale dei dottorandi è un problema sempre più diffuso, non solo in Italia. A differenza di altri Paesi europei, non abbiamo studi approfonditi in materia, tuttavia il fenomeno ...Scadono stamattina i termini per la “Mini Call veloce”, ma non ci sono disponibilità nel Cosentino come nel resto della Calabria ...