(Di venerdì 11 agosto 2023) Previsioni in, ma ancora sotto le attese di inizio stagione. Per il weekend lungo di- cinque notti, dall'11 al 16 agosto - sono attese 17 milioni di presenze turistiche, per ...

Emerge dal monitoraggio realizzato dal Centro Studi Turistici di FirenzeConfesercenti sulla disponibilità ricettiva presente sui diversi portali di prenotazione online. Il tasso ...il 2023 l'indagine di- Confesercenti stima almeno 212 milioni di presenze quest'anno , mentre l'anno scorso sempre- Confesercenti ha stimato quasi 400 milioni . ...... stando alle stime di, infatti, proprio a causa di tale fenomeno, il saldo complessivo dovrebbe prevedere circa 800mila presenze in menoquanto concerne il mese di agosto. E questo ...

Assoturismo, per Ferragosto miglioramento ma nessun pienone ... Agenzia ANSA

Previsioni in miglioramento, ma ancora sotto le attese di inizio stagione. Per il weekend lungo di Ferragosto - cinque notti, dall'11 al 16 agosto - sono attese 17 milioni di presenze turistiche, per ...In Europa non vengono quasi più per via delle sanzioni, ma stanno affollando i paesi che mantengono rapporti cordiali col governo russo ...