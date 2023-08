ASCOLTI TV 10 AGOSTO 2023 | STUDIO BATTAGLIA | MICHELLE IMPOSSIBLE & FRIENDS | CHICAGO FIRE | COBRA 11

(Di venerdì 11 agosto 2023)TV 102022 · Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina Estate – xUnoMattina Estate – xCamper in Viaggio – xCamper – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xDon Matteo 10 – xDon Matteo 10 – xSei Sorelle – xPres. Estate in Diretta – xEstate in Diretta – xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xTecheTecheTè – x– xPurché Finisca Bene – x Prima Pagina – xTg5 – xMorning News – xMorning News – xForum: Il Meglio di – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xLa Promessa – xMy Home My Destiny – xUn Altro Domani – xInga Lindstrom – xThe Wall Estate – xThe Wall Estate – xTg5 – xPaperissima Sprint Estate – x– xTg5 – x Le ...

Marco Zonetti per Dagospia scomparsa 5 GliTv e i dati Auditel di ieri, mercoledì 92023, in prima serata vedono prevalere la replica della fiction di Rai1 Scomparsa, con Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno, con i suoi 1.976.000 ...... La Promessa, My Home My Destiny, Un Altro Domani (episodi finali); Sabato 19: Beautiful in ... spesso raccolgono buonie sono in grado di fare da traino per programmi importanti dell'...Dopo il notevole successo diottenuto con la trasmissione in diretta di 'Aida' su Rai 1, ... Questo spettacolo andrà in onda giovedì 10alle 21.20 su Rai 3. L'opera, ambientata in un ...

Ascolti tv mercoledì 9 agosto 2023: Scomparsa (15.4%), La foresta degli scomparsi (9.9%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Tutti i dati Auditel di giovedì 10 agosto. Chi ha vinto agli ascolti tra Michelle Impossible, in onda su Canale 5, e Noos- L’avventura della conoscenza, trasmesso su Rai1. Nella serata di giovedì 10 ...Fuori Tutto di Amazon Seconda Mano: sconto extra del 50% fino al 20 agosto Amazon mette in offerta gli iPad, sconti fino al 34% Gli audiolibri Audible si ascoltano gratis per tre mesi Prime Student è ...