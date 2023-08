ASCOLTI TV 10 AGOSTO 2023 | MICHELLE IMPOSSIBLE & FRIENDS 14 | 3% | STUDIO BATTAGLIA 11% | OTTIMO CHICAGO FIRE 8 | 2% | COBRA 11 5%

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 11 agosto 2023)TV 102022 · Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2113 33.76 PT – 4466 32.97 24 – 2400 38.36 PT – 5406 39.91 Rassegna Stampa + Tg1 – 231 11.80 + 364 13.40Tg1 – 790 20.00Tg1 Mattina Estate – 634 16.93UnoMattina Estate – 608 15.34Camper in Viaggio – 1095 16.41Camper – 1434 15.19Tg1 + Tg1 Ec. – 2680 24.38 + 2116 19.40Don Matteo 11 – 1182 11.87Don Matteo 11 – 1033 13.17Sei Sorelle – 666 9.56Pres. Estate in Diretta – 1062 15.69Estate in Diretta – 1361 18.80Reazione a Catena – 2028 23.39Reazione a Catena – 2973 27.05Tg1 – 3325 25.70TecheTecheTè – 2889 20.39– 1319 11.04Purché Finisca Bene – 443 8.00 Prima Pagina – 413 17.50Tg5 – 829 20.80Morning News – 689 17.96Morning News – 565 16.09Forum: Il Meglio di – 1003 16.41Tg5 – 2496 23.50Beautiful – 2289 20.80Terra Amara – ...