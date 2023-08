Arnautovic vuole l' Inter e il Bologna non fa sconti | la cifra richiesta

Ausilio nei giorni scorsi, e dal mazzo è spuntata l'idea...per. Il club nerazzurro spinge per l'attaccante austriaco ma così come per la Roma, la richiesta del Bologna è ritenuta eccessiva per un giocatore di 34 anni. La società emiliana12 ...... "Ho stima inesistente verso Zhang ma no, non posso credere che si passi da Lukaku ad, è ...dopo aver ceduto Onana e Brozovic assistere a questo spettacolo è deplorevole!! Il Cinese non...

Dall'Inter all'Inter: Arnautovic vuole riabbracciare i nerazzurri 14 anni dopo - Sportmediaset Sport Mediaset

Quasi un mese fa, nella notte tra il 14 e il 15 luglio, una telefonata di fuoco metteva fine a qualsiasi possibilità di un Lukaku-ter all’Inter. Da quel momento i piani in attacco si sono complicati t ...Inter: sfuma Balogun, assalto ad Arnautovic. Zapata vuole la Roma. Bonazzoli va al Verona e Catena al Cagliari. De Winter e Messias per il Genoa ...