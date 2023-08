Arnautovic-Inter | volontà chiara Ma il Bologna non lo svende ? TS

(Di venerdì 11 agosto 2023)vorrebbe ritornare all’per prendersi una sorta di rivincita dopo la prima esperienza da tripletista non protagonista. C’è da convincere il? Markonon è la prima scelta dell’, che ha deciso di virare su un altro profilo, ma l’austriaco piace e potrebbe ritornare a Milano. La suaè ormai cosa nota anche al. Il 34enne di origini serbe cerca una sorta di rivincita dopo il Triplete del 2010. All’ora aveva solo 21 anni e visse veramente poco sul campo quella straordinaria cavalcata nerazzurra. Adesso arriverà con uno status completamente diverso. Ecco perché lo stesso attaccante sta pressando ila lasciarlo andare. L’lo vorrebbe come quarta ...

Lo stesso ha, poi, parlato anche delle mosse sul mercato dei nerazzurri, criticandole in maniera velata: 'È stato riferito che l'vuole acquistare l'attaccante di 34 anni Marko. Allo ......profilo che Mourinho aveva individuato in. Il Bologna ha però detto di no alla proposta giallorossa (3 milioni) e nonostante l'intesa con l'austriaco, ora in ballo c'è anche l'che ...Non è ancora completa l', che dopo aver districato la matassa in porta ora aspetta di ... Nel ricco dossier di Marotta si è aggiunto intanto un nuovo nome, quello di Marko, ...

L'orologio di Mou, l'amicizia con Balo e la Bentley di Eto'o rubata: il primo Arnautovic all'Inter è da film La Gazzetta dello Sport

Arnautovic vuole l'Inter a tutti i costi e lo ha detto in modo chiaro: la palla passa al Bologna, con Thiago Motta che sembra prepararsi al suo addio ...Il Corriere dello Sport apre con "Ce n'è per tutti", riferito alla vittoria della Juventus per 8-0 nel derby con la Next Gen. In evidenza Vlahovic, Kean e Kaio Jorge con una tripletta. Napoli ...