Argentina | marce di protesta contro la morte del giornalista Facundo Morales

(Di venerdì 11 agosto 2023) Mobilitazioni dioggi, a Buenos Aires e in altre citta' dell', per il fotoreporter e attivista politicoMolares, morto ieri durante gli incidenti scoppiati tra dimostranti e ...

La Centrale di lavoratori e lavoratrici dell'(Cta) ha chiesto al governo del sindaco Horacio Rodri'guez Larreta "la condanna dei responsabili materiali e politici", cosi' come la Centrale ...Avevamo vinto un mondiale battendo, Brasile, Polonia e Germania dando 2 - 3 gol a tutti. ... Uno che se lo vedevi al limite, aveva ancora dueda scalare. Ditemi voi chi scegliereste ...... mostrata attraverso lesimboliche in Plaza de Mayo. Alcuni testi approfondiscono vari argomenti secondari. Un libro racconta le esperienze dei desaparecidos italiani in, mentre un ...

Argentina, marce di protesta contro la morte del giornalista Facundo ... Tiscali Notizie

Mobilitazioni di protesta oggi, a Buenos Aires e in altre citta' dell'Argentina, per il fotoreporter e attivista politico Facundo Molares, morto ...