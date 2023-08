(Di venerdì 11 agosto 2023) Bergamo. Aveva fatto discutere, aveva diviso i pareri, la notizia che l’exessoressa di arte Rosita Corbetta di Casatenovo in provincia di Lecco, era statata con una maxi sanzione emessa dagli agenti della Polizia Locale diper esercizio abusivo dellaessione di guida turistica. Ora la novtà: la Provincia di Bergamo ha archiviato il caso e lanon dovrà versare gli oltre mille euro di. Il perché lo spiega il Corriere della Sera Bergamo: “Dal verbale di contestazione della polizia locale, né dalle controdeduzioni emergono elementi che riconducono l’attività dellaessoressa Rosita Corbetta a un contesto diverso da quello della formazione divulgata dalla Università per tutte le età”. Inoltre “la legislazione italiana ...

Archiviata: niente multa per la prof che illustrava il Duomo in Città Alta

