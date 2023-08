Antonio Capuano a Marechiaro | rischia di annegare e viene salvato

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il registahato di, a causa del mare agitato, ma è statoda alcuni ragazzi che lo hanno riportato a riva. Lo ha raccontatoa Il Mattino, specificando che l’episodio è capitato il 26 luglio. “Sono stato travolto da un’onda, sembrava una montagna. Non ho capito più niente. Le mie energie erano naufragate. I polmoni erano pieni d’acqua di mare, mi hanno detto i medici poi all’ospedale. Dopo ho abbracciato e baciato quelli che mi hanno”.ha dimostrato però di aver superato completamente questo trauma, specificando: “Ho già ripreso a tuffarmi”. Le parole del regista oggi fanno riflettere: “Quando ti senti padrone di una cosa è proprio allora che ti fotte. Questa ...

Intervista al regista dopo la disavventura a ...Estratto da www.fanpage.itQuando Paolo Sorrentino scelse di raccontarlo, in 'È stata la mano di Dio', la scena più significativa su quella di un tuffo nelle acque di Marechiaro. Perché una delle caratteristiche ...Stava per annegare a Marechiaro, a Napoli, dove quasi tutti i giorni si tuffa per fare due bracciate: il regista e sceneggiatore, 83 anni, è stato travolto dalle onde, ma alcuni giovani lo hanno raggiunto e salvato. La brutta avventura risale allo scorso 26 luglio ela racconta oggi al Mattino. "Sono ...

Il cineasta, regista di film intensi come "Vito e gli altri", "Luna Rossa" e "La guerra di Mario", 83 anni, nato e cresciuto a Marechiaro, il 26 luglio, come ogni giorno dell'anno da quando è ...