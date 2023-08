Anticipazioni Terra Amara | la puntata di oggi 11 agosto

(Di venerdì 11 agosto 2023) Quando parliamo didobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui ledisu Zon.it. Zuleyha e Yilmaz discutono delle possibilità di rifarsi una vita insieme, ma lei ribadisce che non vuole lasciare Cukurova e separare Mujgan da Kerem Ali. Gaffur teme che le autorità abbiano scoperto la verità sull’omicidio di Hatip, ma alla fine scopre che si è trattato solo di un ...

... invece, come finisce Un altro domani, dallesulle puntate finali si scopre che ci ...ulteriori cambiamenti sulla rete ammiraglia Mediaset per quanto riguarda le altre soap come...amara: Fikret interromperà le ricerche di Fekeli e Yilmaz LediAmara raccontano che nelle puntate in onda ad agosto la morte di Hunkar segnerà per sempre ...Amara: Yilmaz si scusa con Zuleyha... Zuleyha , al momento, è concentrata su Yilmaz , che l'ha profondamente delusa , ferendola così come soltanto Demir aveva osato fare. Infatti, ...

Terra Amara anticipazioni mercoledì 9 agosto 2023 CiakGeneration

Quando parliamo di Terra Amara dobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul ...Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda l'11 agosto, alle 14.10, Zuleyha e Yilmaz stanno avendo un acceso confronto in merito ...