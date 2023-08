Anticipazioni My Home My Destiny | la puntata di oggi 11 agosto

(Di venerdì 11 agosto 2023): una nuova e sorprendentedi MyMysta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 15:45. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.MyMy: ladi, 11Kibrit è felice della sua nuova vita a casa con i suoi neogenitori, ma Yasemin non sembra altrettanto entusiasta della sua presenza. Benal ha deciso di partire e nonostante ne sia tentata, decide di non rivelare il suo segreto a Zeynep, Mehdi e nemmeno a Mujgan Trama MyMyZeynep Göksu è una ragazza nata da una famiglia povera e benestante con poche opportunità ...

MyMy Destiny: Yasemine gelosa di Kibrit Kibrit è stata finalmente data in affido a Mehdi e Zeynep . La ragazza é molto contenta di essere stata adottata e di poter avere una ...MyMy Destiny: riassunto della puntata del 10 agosto Mehdi spiega a Zeynep perchè la ritenga ...dell'11 agosto: Benal lascia il quartiere Mentre la vita di Zeyenp e Mehdi sembra ...MyMy Destiny: Ledell'episodio di oggi 10 agosto 2023 Nella puntata di MyMy Destiny di oggi - 10 agosto 2023 - vedremo che Benal tenterà di riconquistare Mehdi e si ...

My Home My Destiny anticipazioni trama 10 agosto: addio Benal, Mehdi ama solo Zeynep Movieplayer

Le anticipazioni turche sulla soap opera My home my destiny dicono che Mehdi e Zeynep trascorrono la prima notte di passione insieme ...Il "matrimonio in bianco" tra Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) e Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) sta per finire. Nelle puntate finali della prima stagione di ...