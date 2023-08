Antartide | si è sciolto un pezzo grande come l’Argentina

(Di venerdì 11 agosto 2023) Unmancanteo le aree di Texas, California, New Mexico, Arizona, Nevada, Utah e Colorado messe insieme. Mentre l’emisfero settentrionale è soffocato da un’ondata di caldo estivo da record è scattato un nuovo allarme per l’. Il ghiaccio marino antartico ha raggiunto livelli minimi senza precedenti per questo periodo dell’anno. A metà di luglio, gli estesi ghiacci hanno coperto un’area di 2,6 milioni di chilometri quadrati in meno rispetto alla media registrata dal 1981 al 2010. Questo rappresenta un calo di circa 1,6 milioni di chilometri quadrati rispetto al precedente minimo invernale stabilito nel 2022, che era di 1,9 milioni di chilometri quadrati. Questi dati sono stati rilasciati dal National Snow and Ice Data Center (Nsidc). La situazione suscita ...

In questo periodo dell'anno, il ghiaccio marino ritorna a un ritmo piuttosto

