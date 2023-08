(Di venerdì 11 agosto 2023) Dopo tre anni abbiamo finalmente un metodo per accumulare le monete in-game di New Horizon rapidamente e senza affanni

... superando il record del 2020 stabilito durante il primo anno della pandemia, poco dopo il lancio di: New Horizons.

Animal Crossing, il trucco per ottenere stelline WIRED Italia

Sono passati ormai tre anni dal lancio di Animal Crossing: New Horizon e i giocatori attivi sono ancora diversi milioni in tutto il mondo. Il gioco è insomma ancora vivo e vegeto, anche grazie ai ...La recensione di Hello Kitty Island Adventure, un gioco che ricorda Animal Crossing e ci immerge in un mondo alternativo a misura di personaggi Sanrio.