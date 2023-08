Amici 21 | Nunzio Stancampiano risponde a chi lo accusa di strumentalizzare la crisi con Cosmary Fasanelli per creare “hype”

(Di venerdì 11 agosto 2023), dopo aver condiviso sui social il gesto romantico dedicato a, si è scagliato contro chi lo hato di aver voluto. L’ex allievo di21, pochi giorni fa, aveva scritto su Instagram: “Il mio unico errore è stato amarti a tal punto da annullare me stesso“, facendo intendere – senza alcun dubbio – che la relazione confosse giunta al termine. I due ballerini si sono conosciuti proprio nel talent show di Maria De Filippi, ma soltanto alla fine del programma hanno deciso di fidanzarsi ufficialmente. La frase condivisa daha però sollevato il gossip sulla presunta rottura e, solo poche ore fa, il ballerino di latino ha pubblicato un video in cui si ...

Stancampiano e Cosmary Fasanelli si sono lasciati. Dopodi Maria , i due ballerini hanno iniziato una relazione d'amore in maniera piuttosto riservata e fuori dai drammi social (fino ad ...Tra il pubblico moltie familiari diPinnelli insieme alle autorità che hanno presenziato, tra le quali: il sindaco di Canosa, Vito Malcangio; il consigliere regionale e comunale, ......e Cosmary in crisi, il gesto social del ballerino spiazza tutti! Se Cricca ha scritto "I love you" sotto a una foto insieme a Isobel , l'amata finalista della ventiduesima edizione diha ...

Amici 21, Nunzio Stancampiano e il clamoroso gesto per Cosmary Isa e Chia

Il ballerino rompe il silenzio e svela cosa sta accadendo con la Fasanelli, dopo le voci sui tradimenti e la bellissima sorpresa ...L'ex ballerino di Amici, Nunzio Stancampiano, tenta di riconquistare la velina Cosmary Fasanelli. Ecco cosa ha fatto ...