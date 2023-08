A causa di queste mancanze l'Italia ha pagato complessivamente all'Europa 142 milioni di euro "questo a causa della prima procedura di infrazione " ha spiegato- . Ci sono 4 procedure ...... Michele Abbaticchio , Direttore amministrativo AIP, e di Andrea, responsabile nazionale ...moderne sono essenziali per l'efficace trattamento delle acque reflue a tutela dell'e del ...... e il Lazio non smentisce la situazione nazionale - dichiara Andrearesponsabile ... Il trattamento delle acque reflue è fondamentale per assicurare la salute dei cittadini, tutelare l'...

Ambiente, Minutolo (Legambiente): "Mari e laghi minacciati da mala depurazione e scarichi abusivi" - Italia - Ansa.it Agenzia ANSA

MeteoWeb Maladepurazione, scarichi abusivi, inquinamento e crisi climatica restano la principale minaccia per mare e laghi italiani e per la biodiversità. Su un totale di 387… Leggi ...Mattinata – Oltre 6 chilometri di rete fognaria per le contrade della piana di Mattinata: Funni, Liberatore, Torre del Porto, Strada della Difesa, via del Mare e Tor di Lupo. Li realizzerà Acquedotto ...