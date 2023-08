Amalfi | concerto di Ferragosto con l’orchestra NapoliOpera

Leggi su zon

(Di venerdì 11 agosto 2023) I mandolini e i ritmi incalzanti delle percussioni, del basso e della batteria, le chitarre, le liriche emozionali e struggenti, le inconfondibili e travolgenti danze popolari e tarantelle, in una fusione di suoni del Mediterraneo. Adritorna la grande tradizione deldicon un omaggio alla “Canzone Napoletana” che incrocia la world music, l’etno jazz. Perché la musica è un linguaggio universale che non ha confini, contaminandosi attraverso le varie culture. Due ore di straordinaria musica dal vivo con, inlunedì 14 Agosto alle ore 21.30 in Piazza Municipio, evento inserito nel più ampio programma “Summer Fest 2023”, promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano. Ancora ...