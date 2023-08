Altro che giovani | i veri lanzichenecchi sono i boomer

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tralasciamo per un istante la disavventura del povero Alain Elkann, disturbato, a suo dire, da un’orda di» diretti al mare mentre leggeva Proust e la grande stampa internazionale sul treno che lo conduceva a Foggia. Tralasciamo anche l’ilarità che le doglianze del padre del proprietario di Repubblica hanno suscitato sui social e le riflessioni profonde che hanno destato persino all’interno di quello che un tempo era il quotidiano simbolo del progressismo italiano. Approfittiamo, invece, della vicenda per compiere un’analisi significativa sul futuro che attende le nuove generazioni. Partiamo col dire che non c’è opinionista o intellettuale peggiore di colui che si è dimenticato, da adulto, di com’era a quindici-sedici anni, con annesse bravate e zingarate da “Amici miei” tipiche degli adolescenti che tutti siamo stati, con la ...

... come per esempio le contabili bancarie relative all'acquisto delle cripto - attività e ogni... Con una risoluzione saranno istituiti i codici tributo per i versamenti,non possono essere ...Chi è nato non dopo gli anni '60 del secolo scorso, probabilmente ricorderà unRoberto Carlos, ovvero un cantante brasilianofu capace di ottenere la vittoria del Festival di Sanremo nel ......giustamente d'estate vanno anche loro in vacanza, perché queste persone hanno bisogno di ... nascosto tra i tralicci dell'alta tensione, vive anche Ahmed (nome di fantasia). È disteso, forse ...

Altro che stretta, Nordio dà il via libera sulle intercettazioni. Dai trojan al metodo mafioso: così cambieranno anche i ... Il Riformista

Li terrà sulla corda fino a dopo le elezioni europee alle quali pare abbia intenzione di chieder loro di candidarsi. Non solo per galvanizzarli, ma anche perché la scelta imporrà una condivisione con ...Calato il sipario su questa giornata di incontri del Masters1000 di Toronto e roster completo dei qualificati ai quarti di finale. La pioggia nelle prime fasi ha un po' disturbato l'evolversi delle sf ...