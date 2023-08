Alluminio - Perché è così importante per le auto di oggi e di domani?

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 11 agosto 2023) Era il 1922 quando veniva presentata la Lancia Lambda, primaal mondo dotata di scocca portante. Da quel momento, in un secolo di storia, i telai dellemobili non hanno mai smesso di innovarsi in quanto a geometrie, materiali adottati e tecnologie produttive. Spesso non ci si dedica particolare attenzione, ma costituiscono lo scheletro della vettura, andandone a influenzare praticamente ogni aspetto: prestazioni, sicurezza, abitabilità, peso, costo. E proprio per questo sono, a, campo di grande (seppur spesso silenziosa) innovazione. Ma partiamo dalle basi. La funzione principale del telaio è sostenere gli organi meccanici (motore, trasmissione, ma anche sospensioni e gruppi ruota); la scocca, invece, costituisce l'abitacolo, accogliendo e proteggendo gli occupanti. Quando queste due funzioni sono svolte da un'unica ...