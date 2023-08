Si sono trovati così bene inche hanno deciso di prolungare il loro soggiorno disettimana. Si tratta dicoppia che, in vacanza a Durazzo, si è lasciata affascinare dalle bellezze della penisola balcanica e ...Quest'anno l'delle mete preferite dagli italiani per le vacanze estive . I paesaggi bellissimi e i prezzi molto competitivi, rispetto a tante altre località europee, hanno spinto ' quasi mezzo ......sono nemmeno proporzionali ai rincari e fanno sì che l'Emilia Romagna possa ancora esseredelle mete italiane più appetibili per tutti i ceti sociali'. 'Se non possiamo competere con l'in ...

Albania, una coppia in vacanza a Durazzo: "Abbiamo prolungato il soggiorno, in Italia non avremmo potuto" TGCOM

Si sono trovati così bene in Albania che hanno deciso di prolungare il loro soggiorno di una settimana. Si tratta di una coppia che, in vacanza a Durazzo, si è lasciata affascinare dalle bellezze dell ...L'intervista a "Morning News": "Felice per questa nuova tendenza, ma dobbiamo salvaguardare l'equilibrio tra sviluppo e natura" ...