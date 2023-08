Alba Parietti in micro bikini a 62 anni | le foto sollevano critiche e lei blocca i commenti

... guarda le foto d'amore Ultimo Aggiornamento 08/08/23 Fotogallery -in costume a Formentera TI POTREBBE INTERESSAREa 62 anni vanta un fisico invidiabile. A Formentera ha postato in costume nero sfoggiando curve da 10 e lode. In acqua o distesa sul bagnasciuga gioca con l'obiettivo e si lascia ...Per, torinese anche lei, si è trattato di un gesto plateale di un uomo ferito in perfetto stile sabaudo: 'riconosco lo stile falso cortese che in realtà non è falso e cortese', dice. ...

Matrimonio Segre/Seymandi a Torino, Alba Parietti: Un moderno ed educato delitto d'onore Fanpage.it

Alba Parietti dice la sua sul caso del matrimonio saltato tra Massimo Segre e Cristina Seymandi: la showgirl scomoda il "delitto d'onore".Il commento di Alba Parietti a proposito del caso della settimana, il matrimonio saltato tra Massimo Segre e Cristina Seymandi con la lettera, letta ...