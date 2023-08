Alba Parietti commenta il mancato matrimonio Segre-Seymandi | «Un moderno ed educato delitto d’onore»

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il gesto del banchiere che ha elencato in pubblico i presunti tradimenti della mancata moglie non ha lasciato indifferente la showgirl torinese, come il protagonista di questa brutta storia

Un fattaccio su cuinon ci va per il sottile in quella che sembra una difesa al 'cornuto'. 'La vendetta è un piatto che va consumato caldo ma tenendolo al freddo per servirlo a pieno - ...

Alba Parietti dice la sua sul caso del matrimonio saltato tra Massimo Segre e Cristina Seymandi: la showgirl scomoda il "delitto d'onore".La torinese lo considera un "moderno ed educato delitto d'onore" e si chiede quale dignità ci sia in questo gesto ...