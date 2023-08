Al via la Saudi Pro League | 1 | 2 miliardi per portare nel deserto Ronaldo e Benzema e non finire come la Cina – La guida al campionato

(Di venerdì 11 agosto 2023) L’allargamento da 16 a 18 squadre. Tre retrocessioni, senza spareggio. Soldi riversati sul mercato: circa 1,2(450 milioni in cartellini e 750 in stipendi). Sono i numeri racchiusi all’interno del piano di crescita globale dellaPro, ildell’Arabiata, al via venerdì 11 agosto. A inaugurare questo nuovo capitolo della storia del calcio arabo è proprio una delle squadre più attive di questo calciomercato, l’Al-Ahli. La squadra di Gedda ha tre le sue fila Roberto Firmino e Riyad Mahrez (acquistati rispettivamente da Liverpool e Manchester City) e giocherà contro l’Al Hazm. LaProsi gioca in 13 città – da Abha, 2.270 metri sul livello del mare, alla storica oasi di Al-Hasa e alla Mecca, dove gioca l’Al-Wehda – per un ...

Al via la Saudi Pro League, 1,2 miliardi per portare nel deserto Ronaldo e Benzema

