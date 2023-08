Al via i lavori della ' Bretella di Gallarate' | la nuova superstrada per Malpensa

(Di venerdì 11 agosto 2023) O meglio: oggi, come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, l'Anas ha aggiudicato ial ... Redazione VareseNews redazione@varesenews.it Noiredazione di VareseNews crediamo che una buona ...

Al via lavori in 52 comuni campani per ridurre del 50% le perdite idriche Il Sole 24 ORE

Quattrocento metri di marciapiede più ampio, con cordoli in granito, asfalto rifatto e nuovi attraversamenti per migliorare la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti. Così si presenterà a fine mes ...Finiti i lavori di riqualificazione energetica della palazzina di via Porro 6, sfollata dopo il crollo del ponte Morandi. (ANSA) ...