Al Tai vs Damac – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il primo turno della stagione 2023 della Saudi Pro League vede l’Al Tai sfidare ilallo Stadio Principe Abdul Aziz bin Musa’ed sabato 12 agosto pomeriggio. Entrambe le squadre sono riuscite a piazzarsi solo a metà classifica durante la scorsa campagna, e cercheranno di migliorare la loro prestazione questa volta.Il calcio di inizio di Al Tai vsè previsto alle 17 Anteprima della partita Al Tai vsa che punto sono le due squadre Al Tai L’Al Tai ha chiuso la stagione con una vittoria in rimonta per 2-1 contro l’Ittihad Kalba, squadra degli Emirati Arabi Uniti, due giovedì fa. Gli uomini di Kresimir Rezic sono passati in svantaggio grazie al gol di Filip Kiss, prima che le reti di Rakan Al Shamlan e Bernard Mensah ribaltassero la partita. Il Faris Al Shamal ha così interrotto una striscia di sette ...