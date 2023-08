Al concerto di Travis Scott di Roma un fan si lancia dal palco | nessuno lo prende e si schianta video

(Di venerdì 11 agosto 2023) Era convinto che la folla fosse lì sotto, pronto a raccoglierlo e a farlo “surfare” per tutto il Circo Massimo. Si è invece ritrovato faccia a terra in un buco tra il pubblico, ammaccato e deriso dalla folla. Sui social spopola ilincredibile volo di un ragazzo salito suldurante ildial Circo Massimo per vivere qualche attimo di gloria. Una volta salito, il ragazzo ha provato il famoso ‘stage diving’ saltando dale sperando di essere tenuto in aria dalle braccia degli altri fan accalcati sotto il. Così non è stato. Fortunatamente, il ragazzo non ha riportato infortuni gravi e ha continuato a seguire ildel suo idolo, preso in giro dagli amici e dal pubblico. Ildel fan ...

... Roberto Gualtieri e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e cerca di mettere fine alla querelle dopo ildiScott con decibel altisonanti ed un pubblico troppo indisciplinato. ...Un 14enne ha tentato di eludere la sorveglianza e, per assistere al, si arrampicato sulla terrazza del Palatino all interno del Parco archeologico ed caduto da un altezza di circa 4 metri in ...Caos al Circo Massimo durante lo spettacolo del rapper statunitense, ex compagno di Kylie Jenner. Un 14enne ha tentato di eludere la sorveglianza e, per assistere al, si arrampicato sulla terrazza del Palatino all interno del Parco archeologico ed caduto da un altezza di circa 4 metri in una ...

Dopo Travis Scott e l'evento "terremoto" stop ai concerti al Circo Massimo. Si infiamma lo scontro politico

Travisc Scott continua a far parlare di sé a Roma. Il concerto a Circo Massimo del 7 agosto ha fatto tremare letteralmente la città e ora anche i rapporti tra Campidoglio e Ministero della Cultura. Pe ...Il Circo Massimo di Roma si trasforma in una tappa per le star internazionali, ma suscita controversie. Dopo il concerto di Travis Scott con ospite Kanye West, la polemica infiamma i social. Anche art ...