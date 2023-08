Agrigento | la chef è nera e la cliente si rifiuta di cenare

Dopo avere visto il menu, ha chiesto se ladel ristorante fosse nera. E alla conferma si è alzata ...Razzismo adcontro laMareme Cisse . Non è il primo caso di razzismo . La solidarietà del sindaco a Mareme Cisse . Razzismo adcontro laMareme Cisse. Il fattaccio, in ...La cuoca addal 2012: la società sia multiculturale come la ...

Agrigento, razzismo al ristorante: 'La chef è nera' e vanno via Agenzia ANSA

Ad Agrigento una donna, dopo aver saputo che la proprietaria di un ristorante era nera, se ne è andata senza cenare ...Mareme Cisse è la chef africana vittima di un caso di razzismo ad Agrigento: una coppia ha lasciato il ristorante perché non voleva mangiare le sue pietanze ...