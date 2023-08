Agosto di chi resta | tour internazionale sul nostro litorale

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 11 agosto 2023) Voci, colori e ombre d’: La spiaggia multietnica racconta l’estate di chie di chi arriva Metà: caldo, ferie, tempo di partenze. Purtroppo, non per tutti; per fortuna, “viaggio” non coincide per forza, con “partenza”. Se Maometto non va alla Montagna…” dice il detto, ma qui si parla di mare e, al mare, hanno diritto tutti. Protetto alle spalle dalle dune su cui ancora fioriscono candidi i gigli di mare, con la foce del lago a fare da confine naturale tra le due province di Napoli e Caserta, c’è un tratto diche ospita una spiaggia libera tra le più cosmopolite della zona. Qui, nuovi, colorati, stinti, sgangherati, (piccolissimi come quelli da cocktail o grandi come yurte), decine di ombrelloni, che nel fine settimana diventano centinaia, raccontano le storie di persone provenienti ...