Perlustrazione dell'intero territorio di Altopascio, con diverse auto e una ventina di uomini. L'obiettivo rimane dare un volto e un nome certo all'uomo che ha colpito Luigi Pulcini domenica scorsaScattata una denuncia a Fabriano nei confronti di un individuo responsabile di una violenta, andata in scena nei giorni scorsi presso undella città. Continua a leggere e commenta su Anconanotizie.it Redazione Senigallia NotizieAnzi, Passalacqua dopo l'è andato prima a prendere da bere ale poi a pescare. Quando ci ha visti in aula ha riso, con scherno - ha chiosato - per non parlare di quello che è successo ...

Aggressione al bar, controlli a tappeto. Continua la caccia all'uomo LA NAZIONE

Perlustrazione dell’intero territorio di Altopascio, con diverse auto e una ventina di uomini. L’obiettivo rimane dare un volto e un nome certo all’uomo che ha colpito Luigi Pulcini domenica scorsa ...Il fabrianese sarebbe già noto alle forze dell’ordine. Nei giorni scorsi aveva sorpreso la moglie con altro uomo, in un bar con le slot ...