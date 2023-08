AEW | Dax e Cash sperano in un CMFTR vs The Elite

(Di venerdì 11 agosto 2023) Sin dalla famigerata rissa nel backstage risalente ad AEW All Out 2022, è circolata la voce di un possibile match che vedrebbe contrapposti gli FTR e CM Punk contro The. Dax Harwood eWheeler, in un’intervista per DAZN Wrestling, hanno manifestato un certo interesse per tale match, riconoscendo, però, la scarsa probabilità che un possa davvero esserci. Un’equazione complessa “Se succedono le cose giuste al momento giusto, penso che si possa fare” ha detto Harwood. “Voglio dire, è difficile saperlo con certezza, se si pensa atutte le parti che sono coinvolte”, ha proseguito Wheeler. “Non parlo a nome di nessuno, ma credo che nel wrestling si tratti di guadagnare il massimo per se stessi e per la compagnia per cui si lavora, e credo che tutti qui siano d’accordo su questo. E più passa il tempo, più penso che sia probabile che un ...

Ahead of their match against the Young Bucks later this month, Dax Harwood and Cash Wheeler shared their thoughts on the chances of CMFTR vs. The Elite.CM Punk and The Elite's backstage brawl has become something of a legend in AEW, and many wonder if they'll clash now that the faction has re-signed.