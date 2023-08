Aereo atterra in tangenziale tra le auto | caos in strada all’ora di punta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 agosto 2023)moblisti attoniti quando si sono trovati unda turismo in mezzo alla. È successo nel tardo pomeriggio del 10 agosto, quando il tratto della A40 Golden Valley, vicino all’aeroporto del Gloucestershire (Inghilterra), è diventato eccezionalmente una pista d’ggio. Il momento dell’ggio d’emergenza dell’ultraleggero a due posti, un Fournier, è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza e ha lasciato tutti increduli: nonostante le macchine nessuno è stato ferito e non ci sono stati danni agli oggetti. “Siamo stati chiamati poco prima delle 18:40 con un rapporto che unleggero erato sulla A40 Golden Valley. Nessuno è rimasto ferito e si sa che nessun altro veicolo è stato coinvolto”, hanno dichiarato gli agenti a The Sun. Il ...