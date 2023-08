Addio Michela Murgia | il ricordo della scrittrice simbolo del femminismo

(Di venerdì 11 agosto 2023) Life&People.it “Non mi riconosco nel registro bellico, in parole come lotta, guerra, trincea. La guerra presuppone sconfitti e vincitori. Io conosco già la finestoria, ma non mi sento una perdente”. Bastano queste poche parole, legate alla sua malattia, per capire chi era, una delle scrittrici italiane più brillanti scomparsa il 10 agosto all’età di 51 anni dopo un tumore ai reni. Una mente colta, dal grande acume, capace di catalizzare con estrema intelligenza un pubblico molto ampio e variegato colpito da uno spirito libero e dal suo impegno attivista e femminista. Una comunicazione lucida Laaveva comunicato pubblicamente la sua malattia soltanto a maggio scorso, dichiarando di avere un tumore in stato avanzato, precisamente al quarto stadio. Qualcosa definito da lei come un ...

. L'avevi annunciato al mondo che la fine era incombente. Eppure è così difficile pensarti immersa nel silenzio, per ora e per sempre, tu che eri una sacerdotessa della parola. Cara ...MorteMurgia, l'alla scrittrice più libera I figli "d'anima" e il marito Lorenzo Terenzi La malattia - Il racconto - La famiglia queer Tutti i suoi libri dalla narrativa ai saggi Il ...Libera fino all'ultimo:#Murgia', è il post di Paolo Borrometi. 'Quel tuo ultimo sorriso, donna luminosa, lo porterò sempre con me. #michelamurgia', dice Geppi Cucciari. 'Lotteremo ...

Addio a Michela Murgia, domani a Roma l’ultimo saluto. A breve un libro inedito sulla genitorialità. Meloni: … La Stampa

L'incontro agostano a Roma con le opposizioni ha stravolto i turni delle scorte: così ai fedelissimi di Meloni verranno pagati un po' di extra in busta paga.Michela Murgia non c'è più. La scrittrice sarda si è spenta all'età di 51 anni, nella notte di San Lorenzo, come una stella cadente è volata via: ...