Addio alla scrittrice Michela Murgia | aveva 51 anni

Libera fino all'ultimo:Michela"" Continua a leggere su Tg. La7.it - La notizia della morte ... "Voglio esprimere sincere condoglianzefamiglia e agli amici della scrittrice Michela Murgia. ...O i racconti indomiti di "Tre ciotole", ispirati dal suo rapporto con la sua malattia che non è stata una battaglia, e Murgia ci ha tenuto molto a sottolinearlo: è stato un confrontopari.E quegli ultimi mesi li ha voluti vivere intensamente, non mancando fino all'ultimo di far sentire la sua voce contro ciò che riteneva ingiusto, come per esempio i respingimentifrontiera di ...

Morte di Michela Murgia, l'addio alla scrittrice femminista che ha raccontato la sua malattia - Fondazione Campiello: "Tra le voci più significative della letteratura italiana contemporanea" - Fondazione Campiello: "Tra le voci più significative della letteratura itali RaiNews

Roma, 11 ago. (askanews) - Si è spenta a Roma a 51 anni la scrittrice Michela Murgia. Era malata da tempo e lo scorso maggio in un'intervista al Corriere della Sera aveva annunciato di essere affetta ...Michela Murgia non c'è più. La scrittrice sarda si è spenta all'età di 51 anni, nella notte di San Lorenzo, come una stella cadente è volata via: ...