Addio a Riccardo Laganà | consigliere Rai gentiluomo

La Rai, in data odierna, ha annunciato la morte del consigliere di amministrazione dell'aziendaLaganà a causa di un arresto cardiaco. Aveva 48 anni. Perito industriale in elettronica e telecomunicazioni ed esperto in linee di telecomunicazione e impianti, era stato assunto come ...... Alberto Barachini, che ha detto che "l'impegno, la trasparenza e il coraggio diLaganà sono un patrimonio da non disperdere. Esprimo le mie sentite condoglianze alla sua famiglia e alla Rai ...' Dopodiché, hanno espresso il loro cordoglio altri volti Rai, comeBocca e Serena Bortone , reduce dall'a 'Oggi è un altro giorno' su Rai 1. Infine, sono arrivate delle parole di ...

Addio a Riccardo Laganà, consigliere Rai. Grande amico di Articolo21 articolo21

È morto nella notte, improvvisamente, il consigliere d'amministrazione della Rai Riccardo Laganà: a darne l'annuncio la stessa azienda. È scomparso prematuramente Riccardo Laganà, consigliere di amministrazione RAI eletto dai dipendenti. Persona di grande sensibilità civile e strenuo difensore della libertà di espressione e della Costituzione.