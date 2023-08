Addio a Michela Murgia | scrittrice fiera e coraggiosa fino alla fine | così saluto un’amica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 agosto 2023), una delle scrittrici più lette e una delle pensatrici femministe più influenti degli ultimi anni, è scomparsa poche ore fa, per le conseguenze di un carcinoma ai reni al quarto stadio. Com’è giusto che sia, i giornali sono pieni di necrologi, di enciclopedici sunti della sua opera. In questo mio spazio personale, consentitemi, invece, di salutare. Non posso dire di essere stato parte della sua cerchia più stretta di amici o di affetti, ma negli ultimi anni avevamo sviluppato un rapporto di stima e confidenza, anche su temi molto delicati, come la malattia e il modo, fiero e gioioso, con cui una persona cruciale nella mia vita l’aveva affrontata. La stessa cosa che, a modo suo, ha fatto, con coraggio impressionante,. Ci ...