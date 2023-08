Addio a Michela Murgia | scrittrice e attivista femminista

Leggi su iltempo

(Di venerdì 11 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – E' morta la, che nel maggio scorso aveva reso noto di essere affetta da un carcinoma ai reni al quarto stadio. Nata a Cabras nel 1972, alle spalle una formazione cattolica, prima di dedicarsi alla scritturaha svolto diverse attività: dalla sua esperienza come venditrice telefonica è nato Il mondo deve sapere (2006), romanzo tragicomico sul mondo dei call center, che ha ispirato l'opera teatrale omonima e il film Tutta la vita davanti (2008). Da insegnante di religione nelle scuole si è prima affermata come autrice con un profondo legame con la sua terra natia per poi percorrere un'importante carriera letteraria segnata da romanzi, racconti, saggi e articoli che affrontano temi di grande rilevanza sociale e umana. Con la sua scrittura ha donato ...